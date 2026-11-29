Незалежний кандидат, колишній генпрокурор Молдови Олександр Стояногло переміг у другому турі виборів голови (башкана) Гагаузької автономії на півдні Молдови, повідомляє молдовське видання NewsMaker.

"Незалежний кандидат Олександр Стояногло переміг у другому турі виборів башкана Гагаузії, який пройшов 29 листопада. Після обробки протоколів з 62 з 67 виборчих дільниць він набирає 58,46% голосів", – йдеться в повідомленні.

Його суперник, кандидат від Партії соціалістів Федір Гагауз, отримав 41,54%. За Стояногло проголосували 22 408 виборців, за Гагауза – 15 921.

Явка становила 33,65%, проголосували 43 611 осіб.

Одночасно в Гагаузії у другому турі обирали депутатів Народних зборів автономії у 21 окрузі.

У першому турі 15 листопада Стояногло отримав 38,44% голосів, Гагауз – 24,22%.

Джерело: https://newsmaker.md/ru/aleksandr-stoyanoglo-pobedil-na-vyborah-bashkana-gagauzii