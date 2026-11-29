Міністерство закордонних справ Лівії викликало посла країни в Україні Усаму Мохамеда Аль-Абеда Абул-Касіма для консультацій у зв'язку з атакою українських сил на Бенгазі 22 листопада.

"Посла було викликано для проведення консультацій у зв'язку з атакою українських сил на місто Бенгазі", – йдеться в повідомленні МЗС Лівії.

Виконувач обов'язків міністра закордонних справ Лівії Ель-Тахер Ель-Баур на зустрічі з послом у неділю заявив, що Лівія засуджує дії українських військ як порушення її суверенітету і норм міжнародного права. За його словами, такі дії підривають безпеку і стабільність у Лівії та негативно впливають на лівійсько-українські відносини.

Посол, зі свого боку, поінформував про роботу дипмісії Лівії в Києві та становище лівійської громади в Україні.

Як повідомлялося, 22 листопада українські морські дрони атакували російські судна в порту Бенгазі, зокрема корвет "Меркурій", який затонув. Раніше МЗС Лівії засудило цю операцію.

Джерело: https://foreign.gov.ly/MOFA/4708