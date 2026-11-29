П'ятирічний хлопчик, який постраждав внаслідок падіння російського безпілотника в селі Збиранка на Львівщині, перебуває в стані середньої тяжкості, повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

"Хлопчика госпіталізували до дитячої лікарні. Йому надають усю необхідну медичну допомогу. За інформацією медиків, загрози життю дитини немає", – написав він у телеграмі.

Як повідомлялося, увечері 29 листопада внаслідок атаки поблизу Збиранки Львівської громади вибуховою хвилею вибило вікно, уламки скла травмували дитину. На території дачних кооперативів пошкоджено чотири будинки.

Джерело: https://t.me/kozytskyy_maksym_official/34928