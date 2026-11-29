Парламент Данії ухвалив законопроєкт, який обмежує видачу посвідок на проживання за спеціальним законом для українців, що прибувають з регіонів України, менше постраждалих від війни.

"Законопроєкт обмежує доступ до отримання посвідок на проживання згідно зі спеціальним законом для українців для осіб, які прибувають із регіонів України, що меншою мірою постраждали від війни", – йдеться в описі документа на сайті данського парламенту.

Як зазначається, законопроєкт також скасовує частину особливих умов для переміщених осіб з України, тож їхній статус наблизиться до статусу інших іноземців. Зокрема, на українців пошириться обов'язок працювати, що зазвичай передбачає зайнятість до 37 годин на тиждень. Скасовуються й спеціальні положення, які дозволяли навчання українською чи англійською мовами або дистанційно.

Частина положень набуде чинності 1 грудня 2026 року, решта – 1 січня 2027 року.

За документ проголосували 100 депутатів, проти – 11.