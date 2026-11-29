Внаслідок удару РФ по багатоповерхівці в центрі Дніпра загинула людина, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"Одна людина загинула внаслідок влучання по багатоповерхівці у середмісті Дніпра", – написав він у телеграмі.

А міський голова Дніпра Борис Філатов, у свою чергу, повідомив, що рятувальники загасили пожежу в багатоповерхівці на проспекті Поля. За його словами, там зруйновано щонайменше шість квартир з 13-го по 15-й поверхи, ще до десятка мають серйозні пошкодження. В решті будинку вилетіло понад сотню вікон.

На місці розгорнуто штаб районної адміністрації, де мешканці можуть зігрітися і подати заявки на "єВідновлення".

Як повідомлялося, раніше Ганжа повідомляв, що внаслідок удару по багатоповерхівці в Дніпрі поранено шестирічного хлопчика, його госпіталізовано в стані середньої тяжкості.