Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило, що під час атаки РФ на Україну порушень повітряного простору Польщі не було, а повідомлення про них можуть бути дезінформацією.

"Підтверджуємо, що порушення повітряного простору Республіки Польща не зафіксовано", – йдеться в повідомленні командування.

У командуванні звернули увагу на повідомлення, які з'являються в інформаційному просторі, про нібито порушення повітряного простору. "Не виключено, що частина цього контенту є спробою інформаційної маніпуляції або складовою цілеспрямованої дезінформаційної діяльності, спрямованої на викликання тривоги серед населення", – зазначили там.

Задіяні сили ППО Польщі повернулися до штатного режиму роботи.

Як повідомлялося, увечері 29 листопада Польща підняла сили ППО через російські удари по Україні.