Польща задіяла сили протиповітряної оборони через російську атаку на Україну, повідомляє Оперативне командування Збройних сил Польщі.

"У зв'язку з ударами Російської Федерації по об'єктах на території України, що завдаються із застосуванням різноманітних засобів повітряного нападу, відповідні сили та засоби системи протиповітряної оборони Польщі були приведені в дію", – йдеться в повідомленні командування в соцмережі Х.

Як зазначається, ці заходи мають превентивний характер і спрямовані на захист повітряного простору Польщі, зокрема в районах, що межують із зонами під загрозою.

Командування постійно моніторить ситуацію, підпорядковані сили перебувають у готовності до негайного реагування.