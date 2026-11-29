Явка виборців на парламентських виборах в Іспанії перевищила 68%, повідомляє у неділю МВС країни.

Зазначається, що це рекордно найвищий показник. Попереднім максимальним значенням вважався показник, зафіксований у березні 1996 року – 63,4%.

Цьогорічний показник ще може зрости, оскільки голосування ще триває і завершиться о 20:00 за місцевим часом.

Раніше всі кандидати, зокрема нинішній прем'єр країни Педро Санчес, закликали громадян прийти на виборчі дільниці та віддати свій голос.

Згідно з передвиборними опитуваннями, правоцентристська Народна партія може розраховувати на перемогу, але не зможе отримати більшість у парламенті. Для отримання контролю над нижньою палатою їй, ймовірно, доведеться сформувати коаліцію із ультраправою партією "Вокс", яку очолює Сантьяго Абаскаль. Водночас відрив правих партій від лівих, які очолює нинішній прем'єр Іспанії Педро Санчес, – невеликий, і тому експерти не виключають, що прем'єру все ж таки вдасться зберегти владу.