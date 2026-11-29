Україна розраховує на відкриття кластера 4 "Зелений порядок денний та стале з'єднання" вже у грудні, повідомив віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Всеволод Ченцов на відкритті Міжнародного міжрегіонального бізнес-форуму "Товтри".

"Ми зустрічаємося на важливому етапі переговорного процесу. 20 листопада держави – члени ЄС затвердили результати скринінгу за кластером 4 "Зелений порядок денний та стале з'єднання", і Україна отримала запрошення подати переговорну позицію. Розраховуємо на відкриття цього кластера у грудні. Саме він охоплює, зокрема, енергетику та кліматичну політику", – повідомив Ченцов на панелі "Регіональні діалоги з бізнесом про євроінтеграцію: енергоефективність", передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна" Оксана Грішина з місця події.

Він акцентував увагу, що попереду значна робота з адаптації законодавства та практичного впровадження європейських норм. Йдеться про енергоаудити й енергоменеджмент, енергетичні характеристики будівель, вимоги до довговічності, ресурсоефективності та екологічних характеристик продукції.

"Окремий блок – декарбонізація промисловості, включно з CBAM, вуглецевим ціноутворенням та вимогами щодо промислових викидів. Важливо забезпечити передбачуваність цього процесу для підприємств. Строки впровадження окремих вимог визначатимуться законодавчими рішеннями та, де це застосовано, результатами переговорів. Сильна переговорна позиція має спиратися на конкретні цифри: реальні витрати бізнесу, його інвестиційні можливості та обмеження. Водночас підприємства, які завчасно розпочнуть підготовку, матимуть конкурентну перевагу", – підкреслив він.

Ченцов наголосив, що європейські правила енергоефективності та новий курс ЄС на чисту промисловість (Clean Industrial Deal) покликані не стримувати розвиток виробництва, а посилювати його конкурентоспроможність. Для України цей комплекс заходів це ще й питання національної безпеки, а в цілому відновлення країни має стати можливістю модернізувати економіку, а не відтворювати її довоєнну енергоємну модель.

"Масштаб потреб відновлення України вимагає мобілізації приватного капіталу. Без активної участі бізнесу та міжнародних інвесторів ми не зможемо забезпечити необхідний масштаб модернізації. Передбачувані правила, відповідність європейським вимогам та економічно обґрунтовані проєкти допомагають залучати інвестиції", – сказав він.