Російські війська за минулі чотири доби 17 разів обстріляли Краматорську громаду, є загибла і поранені, повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

"За минулі чотири доби Краматорська громада зазнала 17 обстрілів – загинула жінка, поранень зазнали десять мешканців", – написав він у Facebook.

За словами Гончаренка, 25 листопада FPV-дрон ударив по евакуаційному автомобілю, поранено трьох жінок.

27 листопада FPV-дрон атакував автомобіль пошти, поранено чоловіка. Того ж дня РФ скинула на місто дві авіабомби ФАБ-500 і чотири ФАБ-250. Внаслідок цих ударів поранено трьох людей, пошкоджено 18 багатоповерхівок, торговельний центр і два освітні заклади. Увечері внаслідок удару по приватному сектору загинула жінка 1961 року народження, ще одну людину поранено.

28 листопада внаслідок ударів FPV-дронів поранено двох чоловіків.

Серед поранених є люди у тяжкому стані.