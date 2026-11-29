Народний депутат, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко вважає, що поступки Росії на Донбасі не зупинять війну.

"Якщо Путін зараз отримає частину Донбасу, завтра він захоче частину польської землі, післязавтра – румунської, а за кілька років зажадає Гренландію від Данії", – написав він у соцмережі Х в неділю в інтерв'ю канадському телеканалу CPAC (Cable Public Affairs Channel).

Порошенко припустив, що згодом Путін може звернутися і до США з питанням: "Чому б вам не повернути нам споконвічну російську землю – Аляску?".

За словами політика, зупинити війну можна лише тиском на Путіна. Він наголосив, що "мова сили – єдина, яку розуміє Путін", а показати силу можна лише разом: США, Європа, Україна і НАТО, членом якого є Україна.