Сили оборони України з 22 до 28 листопада збили або подавили майже 1,6 тис. із понад 1,9 тис. ударних безпілотників Shahed, "Гербера" та дронів-імітаторів "Пародія", застосованих РФ проти України, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

"Тобто з кожних шести дронів, запущених по Україні, п'ять не долетіли до цілі", – йдеться в повідомленні Генштабу в Телеграмі в неділю.

Загалом за тиждень противник застосував понад 1,9 тис. ударних БпЛА, що становить у середньому близько 273 дронів щодоби. Українські сили протиповітряної оборони знешкодили майже 1,6 тис. із них, або близько 83%.

У Генштабі зазначили, що найскладнішою ціллю залишаються реактивні шахеди, які летять значно швидше за звичайні безпілотники. За тиждень РФ запустила 1 126 таких дронів – майже 60% від загальної кількості застосованих БпЛА. Збити вдалося 871 реактивний Shahed, або 77,4%.

"Звичайних шахедів, "Гербер" і "Пародій" знешкоджено 91%", – повідомили в Генштабі.

Зазначається, що захист українського неба протягом тижня забезпечували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та підрозділи безпілотних систем.

"Противник намагається нарощувати масованість атак і змінює тактику, але українська протиповітряна оборона діє так, щоб збивати якомога більше російських дронів і мінімізувати шкоду для українських міст, енергетики та людей", – наголосили в Генштабі.

У Генштабі додали, що робота із захисту повітряного простору триває цілодобово.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/43025