Хмельницька область ввела в експлуатацію 71 когенераційну установку на понад 67 МВт в комунальному та приватному секторах, планує запустити ще 19 КГУ на 25 МВт, повідомив начальник Хмельницької обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Тюрін.

"Ми вже запустили 53 когенераційні установки на об'єктах теплового та водопровідного господарства, ще 18 працюють в приватних структурах. Загальна потужність – понад 67 МВт. Поступово запускаються в роботу ще 19 КГУ на 25 МВт", – сказав Тюрін на міжрегіональному бізнес-форумі "Товтри", який пройшов у неділю на Хмельниччині, передає кореспондент агентства Інтерфакс-Україна з місця події.

Він зазначив, що ОВА в цьому напрямку активно працює з власниками установок, з громадами, з місцевими операторами енергетичних та газових мереж.

"На чому ми зосереджуємося. Це – збільшення СЕС, ГЕС, місцевих альтернативних видів палива, впровадження систем енергоменеджменту в бюджетних закладах, встановлення сонячних панелей, когенераційних установок, твердопаливних котельнь на комунальних підприємствах та об'єктах критичної інфраструктури", – також зазначив Тюрін.

Водночас керівник ОВА звернув увагу, що у квітні 2026 року підписано меморандум на EUR15 млн для реалізації проєкту виробництва біометану з відходів тваринництва потужністю 5 млн куб м цього газу на рік.

"Продовжуємо роботу, аби залучати інвестиції в цей напрямок", – наголосив Тюрін.