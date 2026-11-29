До 11 збільшилася кількість постраждалих внаслідок удару по Немишлянському району Харкова, за попередніми даними, російські військові застосували ракету типу "Бандероль".

"Пошкоджено приміщення поштового відділення, магазини, автомобілі. Постраждали 11 людей, серед яких дівчинка віком 1 рік 11 місяців та 5-річний хлопчик. Діти отримали гостру реакцію на стрес", – повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).