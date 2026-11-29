Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку Росією нових ударів і доручив відповідальним посадовцям активізувати контакти з партнерами щодо постачання ракет-перехоплювачів для протиповітряної оборони (ППО).

"Була доповідь ГУР по тому, що готують росіяни: удари, їхнє виробництво та накопичення ракет. Усі, хто відповідає за комунікацію з партнерами в Україні, чітко розуміють, що робити. Очікую доповідь", – сказав Зеленський у вечірньому зверненні в суботу.

Він повідомив, що провів селекторну нараду з усіма, хто займається комунікацією з партнерами щодо протиповітряної оборони. За його словами, частину раніше досягнутих домовленостей уже виконано, зокрема подякував Норвегії, однак частина пакетів підтримки досі перебуває в процесі реалізації.

Міністерство закордонних справ, Міністерство оборони та інші визначені посадовці мають зв'язатися з партнерами, які ще не реалізували свої зобов'язання. "Очікую на вечір доповідь по ракетах і зроблених сьогодні урядовцями контактах з партнерами: коли перехоплювачі з пакетів відповідних будуть поставлені в Україну", – сказав президент.

Окремо Зеленський обговорив ситуацію в енергетиці, зокрема у Дніпрі та області, на Сумщині, Чернігівщині, Одещині та Харківщині. Він наголосив на необхідності забезпечити людей чіткими відповідями щодо відновлення електро- та водопостачання, особливо в районах Дніпра, де останніми днями виникли серйозні проблеми.

Також президент повідомив про доповідь головнокомандувача Збройних сил України щодо необхідного переміщення сил і засобів. За його словами, ситуація на фронті непроста, але стабільна, українські військові відбивають штурми противника.

"Костянтинівка: треба зробити максимум, щоб там знищувати окупанта і надалі. ДШВ, дякую вам за активні дії. На всіх напрямках знищуємо російську логістику нашими санкціями середньої дальності: наші мідлстрайки, вони дуже непогано працюють", – сказав Зеленський.

Крім того, президент провів нараду з урядом та Офісом президента щодо транспортної ситуації, логістичних викликів і соціальних потреб населення у прифронтових областях, Києві та інших обласних центрах, важливих для української економіки.

Він також повідомив про підготовку до зустрічей із міжнародними партнерами наступного тижня, під час яких Україна розраховує посилити свої позиції.