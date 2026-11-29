У ніч на 29 листопада 2026 року оператори далекобійних дронів Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР) завдали удару по підприємству "КуйбишевАзот", що розташоване у м. Тольятті Самарської області (РФ).

"Уражений російський військовий об'єкт – одне з найбільших підприємств хімічної промисловості агресора, що виробляє сировинні компоненти для вибухівки та боєприпасів, а також високов'язкі поліаміди для ракетної галузі", – йдеться у повідомленні ГУР у телеграм-каналі у неділю.

За даними розвідки, на території підприємства зафіксовано численні вибухи та масштабну пожежу.