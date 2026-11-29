Пасажиропотік через український західний кордон цього тижня, з 21 по 27 листопада, зменшився на 1,5% – до 459 тис. після збільшення на 2,4% тижнем раніше.

Як свідчать дані щоденної статистики Держприкордонслужби, за якою слідкує агентство "Інтерфакс-Україна", кількість перетинів кордону на виїзд скоротилася з 238 тис. до 235 тис., на в'їзд – з 228 тис. до 224 тис.

Число транспортних засобів, які прослідували через пункти пропуску, також зменшилося до 124 тис. зі 126 тис., тоді як число машин із гуманітарними вантажами – до 469 з 499.

Найбільший потік на виїзд був зафіксований у суботу (37 тис. на добу), на в'їзд – у неділю (37 тис.), тоді як найменший на виїзд – у понеділок-середу (по 31 тис.), на в'їзд – у середу-п'ятницю (по 26 тис.).

За даними Держприкордонслужби, станом 12:00 неділі черг автомобілів на кордоні на виїзд майже не було. На кордоні з Польщею затримки були тільки у пункті пропуску (ПП) "Устилуг" (15 машин), а на кордоні зі Словаччиною – у ПП "Ужгород" (5).

Минулого року пасажиропотік через кордон в цей тиждень зменшився на 3,2%, і в абсолютних цифрах був майже таким самим – 453 тис.: кількість перетинів на виїзд склала 231 тис., на в'їзд – 222 тис.

Торік пасажиропотік приблизно на такому рівні тримався ще три два до традиційного стрибка перед Різдвом та Новим роком.

Як повідомлялося, з 10 травня 2022 року відтік біженців з України, що розпочався з початком війни, змінився припливом, який тривав до 23 вересня 2022 року і становив 409 тис. осіб. Однак із кінця вересня, можливо під впливом новин про мобілізацію в Росії та "псевдореферендуми" на окупованих територіях, а потім масованих обстрілів енергетичної інфраструктури, фіксувалося перевищення кількості тих, хто виїжджає, над тими, хто в'їжджає. Сумарно з кінця вересня 2022 року до першої річниці повномасштабної війни воно досягло 223 тис. осіб.

За другий рік повномасштабної війни кількість перетинів кордону на виїзд з України, за даними Держприкордонслужби, перевищила кількість перетинів на в'їзд на 25 тис., за третій – на 187 тис., за четвертий – на 221 тис., з початку п'ятого – на 109 тис.

Нацбанк у липневому інфляційному звіті зберіг оцінку міграції з України минулого року 0,3 млн через погіршення безпекової ситуації наприкінці року та пом'якшення правил виїзду для молоді, але зазначив, що це менше 0,5 млн у 2024 році. НБУ й надалі прогнозує чистий відтік у 2026 році 0,2 млн, тоді як чисте повернення, за його прогнозом, розпочнеться у 2027 році та складе близько 0,1 млн осіб, а у 2028 році збільшиться до 0,5 млн осіб.

За даними УВКБ ООН кількість українських біженців у Європі станом на 30 вересня 2026 року становила 5,293 млн, а загалом у світі – 5,687 млн порівняно із відповідно 5,751 млн та 5,687 млн на 30 червня, а також 5,213 млн та 5,687 млн на 30 квітня.

У самій Україні, за останніми даними ООН на липень 2026 року, 3,80 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО) порівняно із 3,70 млн на січень цього року та 3,34 млн на липень 2025 року.

Перетини західного кордону України, тис.:

Дата з України у т.ч. у Польщу в Україну у т.ч. українці кількість авто гуманіт. авто, шт 27.11 35 22 30 26 18 72 26.11 36 21 29 26 18 64 25.11 31 18 29 26 17 66 24.11 31 18 30 27 18 70 23.11 31 18 34 31 17 56 22.11 34 20 37 34 18 67 21.11 37 21 35 30 18 74 20.11 35 21 30 27 18 105 19.11 33 20 28 25 17 57 18.11 34 20 32 28 19 59 17.11 31 18 29 26 17 55 16.11 32 20 35 32 18 57 15.11 36 21 38 34 18 72 14.11 37 23 36 32 19 94

Дані: Держприкордонслужба