Кількість постраждалих внаслідок удару по Немишлянському району Харкова продовжує зростати, станом на 12:43 їх вже 9, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"На дану хвилину відомо про дев'ятьох постраждалих, серед них двоє дітей", – написав Терехов у телеграм-каналі.

За словами начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, удар російського дрону спричинив загоряння двох автомобілів та будівлі поштового відділення.

Як повідомлялося, зафіксовано влучання у промзоні в Немишлянському районі. Серед постраждалих однорічна дитина.