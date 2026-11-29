Сили оборони України 28 листопада та в ніч на 29 листопада уразили три паливозаправники противника та склади матеріально-технічних засобів ворога.

"У Брянській області уражено три паливозаправники противника. Саме такі машини везуть пальне до техніки на передовій: без них танки, бронетехніка та вантажівки зупиняються", – повідомив Генштаб ЗСУ у неділю в Телеграмі.

Крім того, в районі Макіївки Донецької області та Катеринівки Луганської області уражено склади матеріально-технічних засобів противника. Масштаби завданих збитків уточнюються.

"Робота по ключових військових цілях противника триватиме, доки росія повністю не припинить збройну агресію проти України", – запевнили в Генштабі.