Прем'єр-міністр України Сергій Корецький у відповідь на петицію заявив, що питання обмеження щодо звільнення з військової служби військовослужбовців, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років, будуть додатково розглянуті під час опрацювання змін до законодавства з питань проходження військової служби та мобілізації.

"Соціальний захист військовослужбовців та їх родин є одним із пріоритетних завдань уряду, зважаючи на особливу підтримку сімей, в яких виховуються діти з інвалідністю, та необхідну постійну увагу, догляд, лікування та реабілітацію таких дітей. Зазначене питання стосується законопроекту №15057, яким пропонується усунути обмеження щодо звільнення з військової служби військовослужбовців, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років, у разі відсутності інших осіб, зобов'язаних її виховувати", – йдеться у відповіді Корецького на петицію.

Водночас, прем'єр зауважив, що під час ухвалення рішень щодо проходження військової служби важливо враховувати як потреби військовослужбовців та їх сімей, так і необхідність забезпечення належної укомплектованості сил оборони.

За його словами, на сьогодні Міністерство оборони разом з Генеральним штабом Збройних сил України проводить комплексний аналіз для напрацювання системного рішення, яке дасть змогу забезпечити справедливий баланс між соціальним захистом військовослужбовців та потребами оборони держави.

"Порушені у петиції питання будуть додатково розглянуті під час опрацювання змін до законодавства з питань проходження військової служби та мобілізації", – додав Корецький.

Як повідомлялося, 8 листопада петиція до Кабінету міністрів із закликом підтримати законопроєкт №15057 про усунення обмежень у реалізації права військовослужбовців на звільнення зі служби у зв'язку з вихованням дитини з інвалідністю віком до 18 років набрала необхідну для розгляду кількість голосів. Зокрема, авторка петиції просила уряд переглянути негативні висновки Міноборони та Мінветеранів щодо законопроєкту, підтримати законопроєкт та сприяти його якнайшвидшому прийняттю.

Законопроєкт №15057 зареєстровано у Верховній Раді 1 вересня 2026 року депутатами Данилом Гетманцевим, Мар'яною Безуглою, Оленою Вінтоняк, Інною Борзовою та Олексієм Гончаренком. Проєкт закону спрямований на усунення дискримінаційної умови, яка обмежує право військовослужбовців на звільнення з військової служби залежно від наявності іншого з батьків, а також на забезпечення однакового правового підходу до осіб, які виховують дітей з інвалідністю, незалежно від того, чи вже проходять вони військову службу, чи перебувають у статусі військовозобов'язаних.

Раніше Гетманцев повідомляв, що звертався до Кабміну щодо необхідності перегляду негативних висновків по законопроєкту№15057.