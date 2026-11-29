Російські військові атакували промислове підприємство у Прилуках (Чернігівська область); за інформацією Суспільного, йдеться про тютюнову фабрику, яка входить до міжнародної корпорації British American Tobacco.

"Вночі та вранці росіяни атакували промислове підприємство у місті Прилуки. Внаслідок влучання виникла пожежа. Інформація про постраждалих не надходила", – повідомила поліція Прилуцького району на своїй сторінці у Facebook.

За інформацією журналістів Суспільного з місця події, йдеться про тютюнову фабрику у Прилуках, яка входить до міжнародної корпорації British American Tobacco.

Суспільне нагадало, що це вже другий удар по цьому підприємству протягом осені. Востаннє росіяни атакували фабрику 7 вересня.