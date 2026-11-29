Зранку у Фастові (Київська область) внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на території ринку, повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Тимур Ткаченко.

"Пошкоджено магазин, заклад харчування та торговельні приміщення", – написав він у телеграмі у неділю.

У Держслужбі з НС уточнили, що пожежу локалізовано, триває ліквідація.

За інформацією Ткаченка, протягом останньої доби наслідки ворожих атак зафіксовано у Білоцерківському, Фастівському та Вишгородському районах.

Зокрема, пошкоджено 8 багатоповерхових будинків – вибито вікна та пошкоджено скління; 19 приватних будинків; гаражні та торговельні приміщення; автомобілі.

"За минулу добу четверо людей отримали травми", – повідомив начальник обладміністрації.