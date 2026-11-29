Російські війська за минулий тиждень застосували проти України понад 1960 ударних безпілотників, понад 1600 керованих авіаційних бомб і вісім ракет, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Росіяни намагаються скористатися наближенням холодів і атакувати енергетику та іншу критичну інфраструктуру. Били по підстанціях на Вінниччині, Кіровоградщині, Рівненщині, Харківщині, Одещині. На жаль, багато ударів і по житлових будинках", – написав він у телеграм-каналі у неділю.

Президент зазначив, що в ніч проти неділі в Одесі російський дрон ударив по багатоповерхівці, внаслідок чого загинула жінка. У Запоріжжі вночі тривали пошуково-рятувальні роботи на місці скиду російських КАБів серед житлових будинків, поблизу яких не було жодного військового об'єкта. За даними президента, поранення дістали п'ятеро людей, серед них 14-річна дівчинка, яку рятувальники ДСНС дістали з-під завалів, водночас її мати загинула.

Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих, а також подякував ремонтним бригадам, екстреним службам і воїнам, які захищають українське небо.

"Щодня працюємо, щоб підтримки було більше. Додаткові фінансові та оборонні пакети, передусім для зміцнення ППО, – це врятовані життя. Вдячний всім, хто допомагає", – написав він.