Ані російські, ані українські війська не зафіксували просувань на лінії фронту 28 листопада, водночас перебої в роботі системи Starshield суттєво ускладнюють кампанію українських ударів безпілотниками середньої дальності, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 28 листопада.

За даними аналітиків, попри тривалі штурми окупантів на півночі Сумщини, поблизу Куп'янська, на лиманському, слов'янському, новопавлівському та гуляйпільському напрямках, лінія фронту залишилася без змін. Геолокаційні кадри підтверджують, що українські сили утримують позиції на півдні Костянтинівки (Донецька обл.), що свідчить про спроби російського просочування в обхід українських позицій, а не про їх зачистку. Також Сили оборони зберігають контроль над островами в дельті Дніпра на херсонському напрямку.

В ISW зазначають, що російські джерела продовжують публікувати архівні кадри (ймовірно, за липень-серпень 2026 року із зеленим листям), щоб хибно заявити про контроль над населеними пунктами на північному сході Харківщини, звільненими ЗСУ під час операції "Ведмежий капкан".

Окремо експерти наголошують на наслідках перебоїв у роботі Starshield, які призводять до зростання втрат українських БпЛА, скасування частини ударних місій по цілях на окупованих територіях та ускладнення перехоплення російських далекобійних дронів. В ISW підкреслюють, що кампанія ударів середньої дальності є критично важливою для стримування наступу РФ і створення умов для контратак, як-от під час операції "Вівальді".

Крім того, у звіті фіксується посилення українських ударів по російській нафтовій інфраструктурі: у ніч проти 28 листопада було уражено Новошахтинський НПЗ у Ростовській області та лінійну виробничо-диспетчерську станцію "Самара" у Самарській області. За оцінками ISW, систематичні атаки дедалі сильніше дестабілізують внутрішній ринок пального РФ. Також аналітики згадують нещодавній удар українських сил із HIMARS по командному пункту в Снагості (Курська обл.), унаслідок якого загинули щонайменше 20 російських військових і командир підрозділу "БАРС-Курськ".

Серед інших ключових висновків звіту – введення Росією в експлуатацію атомного підводного човна проєкту "Ясень-М" "Пермь", озброєного ракетами "Циркон", що свідчить про адаптацію ВМФ РФ до уроків війни в Україні, а також продовження інформаційної кампанії Кремля проти країн Балтії для виправдання можливої майбутньої агресії.