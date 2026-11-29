Одна людина загинула та ще п'ятеро зазнали травм у Кременчуці (Полтавська обл.) внаслідок російської атаки, повідомила Національна поліція України.

"28 листопада ворог атакував Полтавщину. За попередньою інформацією, унаслідок ворожого удару одна людина загинула та ще п'ятеро осіб зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня. Їм надається необхідна медична допомога", – йдеться у повідомленні відомства в телеграм-каналі у неділю.

Зазначається, що до ліквідації наслідків атаки залучені екстрені та комунальні служби, а поліція та СБУ документують наслідки чергового ворожого обстрілу.