Кількість постраждалих унаслідок російського авіаудару по Запоріжжю в ніч проти неділі збільшилася до трьох людей, серед них 14-річна дівчина, одна жінка загинула, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"За однією адресою: внаслідок влучання зруйновано приватний будинок. Рятувальники деблокували з-під завалів тіло загиблої 40-річної жінки, а також дістали з-під уламків її 14-річну доньку та передали медикам. Надзвичайники ліквідували загоряння господарчої споруди на площі 50 кв. м. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено поруч розташовані будинки", – йдеться у повідомленні відомства в Телеграм у неділю вранці.

За іншою адресою зафіксовано влучання поряд із 9-поверховим житловим будинком. Рятувальники обстежили багатоповерхівки для пошуку та надання допомоги постраждалим. Також пошкоджено будівлі двох навчальних закладів. На місцях працювали всі екстрені служби, кількість постраждалих уточнюється.

Раніше начальник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін повідомляв про загиблу жінку та двох травмованих, зокрема дитину, яку деблокували з-під завалів, а також про руйнування приватного будинку, пошкодження багатоповерхівок і будівель двох навчальних закладів.