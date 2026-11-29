Рятувальники ліквідували пожежі, що виникли внаслідок російських атак на Сумську область, попередньо відомо про одну травмовану людину, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Вночі у Шосткинській громаді ворожий БпЛА влучив у нежитлову будівлю, виникла пожежа. Через загрозу повторних атак фахівці ДСНС тимчасово призупиняли роботи та відходили в безпечне місце", – йдеться у повідомленні відомства в Телеграм у неділю вранці.

За даними рятувальників, вранці російські війська також завдали удару по Сумах – під атакою опинилися вантажний автомобіль і нежитлова будівля. Усі пожежі ліквідовано.