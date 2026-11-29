Російські війська завдали удару по зупинці громадського транспорту в Київському районі Харкова, внаслідок чого пошкоджено кіоск, магазин і три автомобілі, інформація про постраждалих не надходила, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"За уточненою інформацією, в Київському районі ворожий удар – по зупинці громадського транспорту. Пошкоджено кіоск, магазин та 3 автомобілі. Інформація про постраждалих не надходила. Триває ліквідація наслідків обстрілу", – написав він у Телеграмі у неділю вранці.

Раніше російський безпілотник влучив у дах кіоску в Київському районі Харкова, інформація про постраждалих не надходила.