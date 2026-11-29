У Вінниці внаслідок нічної російської атаки виникла пожежа в гаражному кооперативі, пошкоджено 17 автомобілів, 10 гаражів і складське приміщення, інформація про травмованих не надходила, повідомив міський голова Сергій Моргунов.

"Під час нічної атаки на місто виникла пожежа в одному з гаражних кооперативів. Інформація про травмованих не надходила. Загалом пошкоджено 17 автомобілів. Чотири з них згоріли повністю. Також руйнувань зазнали 10 гаражів і складське приміщення", – написав він у Телеграм у неділю вранці.