Четверо людей зазнали травм протягом минулої доби внаслідок атак російських безпілотників на Київську область, а в неділю вранці у Фастові через ворожий удар виникла пожежа на території ринку, повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Зранку у Фастові внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на території ринку. Пошкоджено магазин, заклад харчування та торговельні приміщення. На місці працюють рятувальники, ліквідація пожежі триває. Інформація про постраждалих наразі не надходила", – написав він у Телеграмі у неділю вранці.

Також, за його словами, уночі у Вишгородському районі пошкоджено приватний будинок та автомобіль.

Загалом протягом останньої доби наслідки ворожих атак зафіксовано у Білоцерківському, Фастівському та Вишгородському районах. Пошкоджено вісім багатоповерхових будинків (вибито вікна та пошкоджено скління), 19 приватних будинків, гаражні та торговельні приміщення, а також автомобілі.

Ткаченко зазначив, що всім мешканцям, чиє житло постраждало внаслідок ворожих атак, надається необхідна допомога.