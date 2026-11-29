Одна людина загинула, ще п'ятеро постраждали внаслідок російської атаки на Одеську область, під ударами опинилися житловий будинок, склади з дитячими іграшками та фермерське господарство, повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Одна людина загинула, ще п'ятеро постраждали внаслідок російської атаки на Одещину. Під ударами опинилися житловий будинок, склади з дитячими іграшками та фермерське господарство. На місцях влучань триває ліквідація наслідків ворожих атак. Мої співчуття рідним та близьким загиблої людини", – написав він у Телеграм у неділю вранці.