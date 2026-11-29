Сили протиповітряної оборони знищили чотири російські безпілотники під час чергової ворожої атаки на Кіровоградську область, у Благовіщенській громаді пошкоджено житлові будинки, постраждалих немає, повідомив начальник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

"Чергова ворожа атака на Кіровоградщину. Силами протиповітряної оборони знищено ворожі 4 БпЛА. Зафіксовано пошкодження житлових будинків у Благовіщенській громаді. Триває обстеження території. Головне – обійшлося без загиблих і травмованих", – написав він у Телеграм у неділю вранці.