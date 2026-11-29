У ніч проти неділі сили протиповітряної оборони збили та подавили 101 зі 140 безпілотників різних типів, якими російські війська атакували Україну, повідомляють Повітряні сили ЗСУ в телеграм-каналі у неділю вранці.

"У ніч на 29 листопада (з 18:00 28 листопада) противник атакував 140 ударними БпЛА типу Shahed (93 із них – реактивні), "Гербера", дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Міллерово – РФ, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим – Гвардійське", – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними військових, станом на 07:30 протиповітряною обороною збито та подавлено 101 ворожий БпЛА типу Shahed (55 із них – реактивні), "Гербера" та дронів інших типів.

Водночас зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 27 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 13 локаціях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

У відомстві зазначили, що атака триває, оскільки в повітряному просторі залишаються декілька ворожих безпілотників.