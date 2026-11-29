Три населені пункти Херсонської громади зазнали ворожих ударів протягом минулої доби, пошкоджено приватні будинки, інформація про постраждалих не надходила, повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

"Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 3 населені пункти Херсонської громади. Під вогнем російських військ опинилися Херсон, Антонівка та Садове. Зокрема, пошкоджено приватні будинки. Інформація про поранених або загиблих внаслідок російської агресії не надходила", – написав він у Телеграм у неділю вранці.