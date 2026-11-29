Російські війська понад 20 разів атакували безпілотниками шість районів Дніпропетровської області, внаслідок чого двоє 17-річних хлопців зазнали тяжких поранень, пошкоджено інфраструктуру та цивільні об'єкти, повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"У Синельниківському районі противник цілив по райцентру, Миколаївській та Богинівській громадах. Пошкоджені СТО, автівки, сільгосппідприємство, приватний будинок. У тяжкому стані госпіталізовані двоє 17-річних хлопців", – написав він у Телеграм у неділю вранці.

За його даними, у Кам'янському пошкоджено інфраструктуру, а у Кривому Розі – приватну оселю, де зайнялася пожежа. У Павлограді понівечено автівки, у Тернівській громаді – гаражі, у місті Самар також палали гаражі та автівки. Крім того, у Нікопольському районі під атакою перебували райцентр, Марганецька та Покровська громади.