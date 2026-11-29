У Запоріжжі внаслідок російської атаки зруйновано приватний будинок, пошкоджено багатоповерхівки та будівлі двох навчальних закладів, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

"Ворожа атака зруйнувала приватний будинок, пошкодила багатоповерхівки та будівлі двох навчальних закладів", – написав він у Телеграм у неділю вранці.

Раніше, начальник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін повідомив, що загинула жінка, ще двоє людей, зокрема дитина, зазнали травм унаслідок російської атаки на Запоріжжя.