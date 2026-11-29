Сили оборони України за добу ліквідували 2479 окупантів, чотири танки, дев'ять бойових броньованих машин, 43 артилерійські системи, одну РСЗВ, один засіб ППО, 1547 БпЛА, а також 598 авто та чотири одиниці спецтехніки, інформує Генеральний штаб Збройних сил України у своєму ранковому зведенні у Телеграм.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.11.26 склали: особового складу – близько 1 653 465 (+2479) осіб, танків – 12 521 (+4), бойових броньованих машин – 26 047 (+9), артилерійських систем – 52 943 (+43), РСЗВ – 2 313 (+1), засоби ППО – 1 783 (+1), літаків – 456 (+0), гелікоптерів – 356 (+0), наземних робототехнічних комплексів – 3 261 (+8), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 625 223 (+1547), крилаті ракети – 5 278 (+0), кораблі / катери – 36 (+0), підводні човни – 2 (+0), автомобільна техніка та автоцистерни – 181 925 (+598), спеціальна техніка – 4 962 (+4)", – йдеться у повідомленні.