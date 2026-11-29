Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з виконувачем обов'язків міністра закордонних справ і міжнародного співробітництва Лівії Ель-Тахером Ель-Бауром, під час якої сторони обговорили двосторонні відносини та останні події в регіоні, повідомляє пресслужба лівійського зовнішньополітичного відомства.

Зазначається, що розмова відбулася ввечері у четвер, 26 листопада. Глава МЗС України підтвердив повагу нашої держави до суверенітету, єдності та незалежності Лівії, відзначивши глибокі історичні зв'язки між двома країнами та подальший розвиток двосторонньої співпраці.

Сибіга також висловив співчуття лівійському народу у зв'язку із загиблими внаслідок інциденту в порту Бенгазі. Він наголосив, що Україна не сприймає перетворення Лівії на сторону будь-якого конфлікту чи арену для перенесення протистоянь – як у саму Лівію, так і в будь-який інший регіон, а також підкреслив підтримку Києвом миру та стабільності в Середземноморському регіоні.

У цьому контексті український міністр звернув увагу на поточні обставини, в яких перебуває Україна, та спричинені ними виклики, що можуть впливати на перебіг і розвиток певних подій.

На завершення розмови обидві сторони підкреслили важливість продовження консультацій і координації задля реалізації спільних інтересів та зміцнення дружніх відносин і співпраці між Україною та Лівією.

Джерело: https://foreign.gov.ly/MOFA/4677