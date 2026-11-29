Уряд східної Лівії, пов'язаний із силами Халіфи Хафтара, вимагатиме від України компенсації за удар по порту Бенгазі 22 листопада, повідомляє Clash Report із посиланням на заяву міністра закордонних справ цього уряду Абдулхаді Аль-Хвайджа.

За словами Аль-Хвайджа, влада східної Лівії має "повне законне право вимагати компенсації та відшкодування" за атаку. Він зазначив, що згідно з міжнародним правом будь-яка претензія має покривати як людські втрати – права сімей загиблих і поранених, – так і матеріальні збитки, завдані об'єктам, портовій інфраструктурі та економічним підприємствам. Водночас він не назвав суму позову, терміни його подання та інстанцію, до якої планують звернутися.

Видання зазначає, що Аль-Хвайдж представляє адміністрацію на сході Лівії, яка не є підтримуваним ООН Урядом національної єдності в Триполі. Раніше Президентська рада в Триполі назвала удар "оголошенням війни" та заявила про намір передати це питання до Міжнародного суду ООН.

Як повідомлялося, 22 листопада президент України Володимир Зеленський та СБУ заявили про проведення операції на військово-морській базі Бенгазі, під час якої сім українських морських безпілотників потопили російський корвет "Меркурій" та вразили вантажне судно "Ангара". За даними Лівійської національної армії, унаслідок атаки загинули двоє її військово-морських офіцерів, а за інформацією медичних джерел, поранень зазнали 10 громадян РФ і Лівії.

Офіційної реакції Києва на вимогу східного уряду Лівії наразі немає. Водночас 26 листопада глава МЗС України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з в.о. міністра закордонних справ у Триполі Ель-Тахером Ель-Бауром, під час якої висловив співчуття через інцидент і наголосив, що дії України спрямовані виключно проти російських військових цілей, а Київ не має наміру поширювати війну на Лівію чи будь-яку іншу країну.

Джерело: https://clashreport.com/world/articles/eastern-libya-ukraine-benghazi-compensation-8n8ms3urehu