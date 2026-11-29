Внаслідок російського удару по житловій багатоповерхівці в Одесі є постраждалі, на місці розгорнуто оперативний штаб для допомоги людям, повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

"Внаслідок ворожого удару по житловій багатоповерхівці є постраждалі. На місці працюють усі відповідні служби. Розгорнуто оперативний штаб для допомоги людям. Інформацію оновлюватимемо", – написав він у Телеграм в ніч на неділю.

Раніше, в Одесі внаслідок російської атаки пошкоджено житловий будинок.

Джерело: https://t.me/odesaMVA/3800