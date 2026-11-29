Головний рабин України Моше Асман після завершення Шабату приєднався до вшанування пам'яті мільйонів українців, загиблих під час Голодомору 1932-1933 років, та наголосив на важливості збереження правди про цю трагедію.

"Негайно після завершення Шабату я приєднуюся до вшанування пам'яті мільйонів українців, які загинули під час Голодомору 1932-1933 років – жахливого злочину, скоєного радянським режимом, який штучно створив голод і засудив мільйони невинних людей до болісної смерті", – написав він у соцмережі Х у вівторок ввечері.

"Народ єврейський надто добре знає, наскільки важливо зберігати пам'ять про такі трагедії та передавати правду майбутнім поколінням. Зрештою, забуті злочини створюють небезпеку їхнього повторення! Я схиляю голову в пошані до всіх жертв Голодомору. Нехай Всемогутній дарує їхнім душам вічний спокій", – додав Асман.

Джерело: https://x.com/RabbiUkraine/status/2126770281062576546?a=54waFkFJfzCRiaiVZ-w&s=20