Прем'єр-міністр Канади Марк Карні вшанував пам'ять мільйонів українців, які постраждали й загинули під час Голодомору 1932-1933 років, та наголосив на солідарності з Україною в її протистоянні російській агресії у вівторок ввечері.

"Сьогодні ми згадуємо мільйони українців, які постраждали і загинули під час Голодомору – геноциду, організованого сталінським радянським режимом у 1932 і 1933 роках. Цей штучний голод був навмисною кампанією, спрямованою на те, щоб заморити голодом і підкорити український народ, знищити його націю, культуру та ідентичність. Але Україна вистояла", – йдеться у заяві Карні.

Глава канадського уряду зазначив, що майже століття потому режим Володимира Путіна продовжує цю жорстоку спадщину, бомбардуючи українські церкви, школи й лікарні, примусово вивозячи дітей, нищачи сільськогосподарське виробництво та руйнуючи критичну енергетичну інфраструктуру напередодні зими.

"Боротьба України – це наша боротьба, їхня справа – це наша справа, а їхня незалежність стане нашою перемогою. Від початку неспровокованого та невиправданого повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році ми стоїмо пліч-о-пліч з українським народом. Сьогодні ми працюємо разом з Україною та нашими союзниками, щоб забезпечити справедливий і тривалий мир, який гарантуватиме суверенітет і довгострокову безпеку України. Майбутнє України належить виключно українському народу", – наголосив він.

Карні додав, що радянському режиму не вдалося приховати правду про свої злочини, оскільки покоління українців, зокрема в Канаді, зберегли пам'ять про Голодомор. Прем'єр висловив солідарність з українцями в Канаді та в усьому світі, завершивши заяву словами "Слава Україні".

Джерело: https://www.pm.gc.ca/en/news/statements/2026/11/28/statement-prime-minister-carney-holodomor-memorial-day