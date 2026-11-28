Президент України Володимир Зеленський уповноважив заступника міністра фінансів України з питань європейської інтеграції Юрія Драганчука на підписання Угоди про заснування Банку у сфері оборони, безпеки та стійкості (DSRB), офіційна церемонія підписання установчих документів якого відбудеться 30 листопада в Люксембурзі.

"Уповноважити заступника міністра фінансів України з питань європейської інтеграції Драганчука Юрія Олеговича на підписання Угоди про заснування Банку у сфері оборони, безпеки та стійкості", – йдеться у розпорядженні президента №141/2026-рп.

Церемонію підписання проведе прем'єр-міністр Люксембургу Люк Фріден за участі представників дев'яти країн-засновниць: Албанії, Бельгії, Канади, Греції, Латвії, Люксембургу, Румунії, Туреччини та України, зазначається у пресрелізі Державного міністерства та Міністерства фінансів Люксембургу.

DSRB стане новою багатосторонньою фінансовою установою, що належатиме суверенним державам. Банк надаватиме довгостроковий і доступний капітал або позики для інвестицій в оборону, безпеку та стійкість, доповнюючи національні бюджети шляхом масштабної мобілізації державного та приватного фінансування.

Очікується, що установа забезпечить інноваційні інструменти для підтримки держав-членів, ланцюгів постачання оборонної промисловості, інновацій та прискорення нарощування виробничих потужностей оборонного сектору.

Як повідомлялося, про спільний намір створити Defence, Security and Resilience Bank (DSRB) на саміті НАТО в Анкарі в липні цього року оголосили лідери України, Канади, Албанії, Бельгії, Греції, Латвії, Люксембургу, Румунії та Туреччини. Мета банку – посилити обороноздатність союзників через залучення близько $134 млрд доступного фінансування.

Джерело: https://www.president.gov.ua/documents/1412026-rp-62549?shem=aimgspe%2Ci3ppal

https://gouvernement.lu/en/actualites/agenda/2026/11-novembre/frieden-signing-defence-security-resilience-bank.html