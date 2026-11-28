Участь у аукціоні "Прозорро.Продажі" з реалізації нерухомого майна Дорожнього фізкультурно-спортивного клубу (ДФСК) "Локомотив" у Львові всього двох учасників та зростання ціни з 36 млн грн лише до 90 млн грн пов'язано із втручанням місцевої влади, залученням силовиків, залякуванням покупців та правовим свавіллям, заявив голова правління продавця – АТ "Укрзалізниці" Олександр Перцовський.

"Без прямого втручання не обійшлось: публічні залякування учасників, поспіхом відкриті кримінальні провадження та й в останній момент – також поспіхом видана ухвала про арешт майна… Виглядає так, що тиск спрацював, і тут уникнули справжньої конкуренції, а відтак і визначення справжньої справедливої ціни. Дуже не по-державницьки", – написав Перцовський у Facebook у суботу.

За його словами, "Укрзалізниця" вже оскаржила арешт, а з рештою "правового свавілля" буде предметно розбиратися з понеділка: "хто давав вказівки, хто й чому вирішив залякати учасників, щоб, напевно, занизити вартість майна в такий спосіб".

"Домагатимемося усунення перешкод і справедливої ринкової ціни", – підсумував голова правління.

У якості протилежного Львову прикладу Перцовський навів аукціон у "Прозорро.Продажі" з реалізації у Смілі будівлі магазину без втручання місцевої влади та залучення силовиків, де стартова ціна зросла з 13 млн грн до 82 млн грн.

"Справедливо і прозоро. Ці гроші – допоможуть із виплатою зарплат залізничникам уже в грудні-січні", – зазначив голова правління, наголосивши на критичній потребі "Укрзалізниці" у коштах на зарплати, захист людей і відновлення локомотивів, вагонів та вокзалів.

Саме тому продаємо майно через відкриті аукціони Prozorro.Продажі з рівними умовами для всіх і без заздалегідь визначених спеціальних умов та переможців.

Мер Львова Андрій Садовий за день до аукціону у Facebook заявив про готовність Львова викупити спорткомплекс "Укрзалізниці" за оціночну вартість – понад 36,5 млн грн.

"Говорив про це з керівником Укрзалізниці та міністром з відновлення, інфраструктури та транспорту. Маємо спільне розуміння, що потрібно передати цей об'єкт в управління міста. Наша мета – зберегти спортивний комплекс, розвивати його та створити тут, зокрема, простір для занять спортом наших ветеранів", – зазначив Садовий.

У свою чергу Перцовський зауважив, що дії Львова протилежні заявам про підтримку дітей залізничників і ветеранів, бо плата за землю для "Укрзалізниці" у Львові зросла з 3,4 млн грн у 2024 році до 119 млн у 2025 році та 129 млн у 2026 році.

"Давайте визначимось: ми про них дбаємо лише на відео в фейсбуці чи готові це підкріпити й ділом", – наголосив очільник "Укрзалізниці".

За його словами, львівський спорткомплекс може перейти громаді, за її бажання, за справедливою для залізничників ціною, бо стартову ціну не можна автоматично вважати ринковою.

"Ми за конструктив і в діалозі з Андрій Садовий. Я його давно знаю і щиро поважаю, багато зробили спільного – впевнений, за його бажання, знайдемо і тут відповідальне рішення. Яке, при цьому, не обкрадатиме залізничників", – підсумував Перцовський.

Згідно із інформацією у "Прозорро.Продажі" переможцем торгів із купівлі нерухомого майна ДФСК "Локомотив" стало створене у грудні минулого року із статутним капіталом 0,3 млн грн ТОВ "Вектор Естеіт" (Львів), засновником якого є Григорій Толопка. Це підприємство відразу запропонувало 90,009 млн грн на аукціоні. Єдиний його конкурент ТОВ "Енергоінвест" вийшов на аукціон із ціною 38 млн грн, яку відмовився підвищувати далі.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1Duq2Wdnzt/

https://www.facebook.com/share/p/1CdKddjkCZ/

https://prozorro.sale/auction/BSE001-UA-20261117-32138/#similar_lots