Двоє 17-річних хлопців дістали важкі травми та були госпіталізовані внаслідок атаки російських ударних безпілотників на місто Синельникове (Дніпропетровська обл.), повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Двоє 17-річних хлопців постраждали через ворожий удар по місту Синельникове. З важкими травмами їх доставили до лікарні – медики надають пораненим необхідну допомогу. Ворог атакував місто ударними безпілотниками. Пошкоджено приватний будинок, будівлю СТО та автівки", – написав він у Телеграм у суботу ввечері.