Російські війська у День пам'яті жертв голодоморів завдали удару по складу із зерном в Одеській області, пошкоджено покрівлю приміщення та знищено більшу частину зерна, постраждалих немає, повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"У День пам'яті жертв голодомору, коли українці вшановують мільйони людей, вбитих тоталітарним режимом, Росія нанесла цинічний удар по складу із зерном на Одещині. Внаслідок атаки пошкоджено покрівлю складського приміщення та знищено більшу частину українського зерна. Обійшлося без постраждалих. На місці тривають роботи з ліквідації наслідків ворожого удару", – написав він у Телеграм у суботу ввечері.