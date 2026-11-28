Вісім житлових будинків пошкоджено внаслідок ворожого обстрілу в Білій Церкві, рятувальники розгорнули пункт надання допомоги та ліквідовують наслідки атаки, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Внаслідок обстрілу у місті пошкоджено 8 житлових будинків – у квартирах вибито вікна, відсутнє електропостачання. Аби підтримати мешканців, підрозділи ДСНС розгорнули пункт надання допомоги. Тут люди можуть зігрітися, зарядити телефони та отримати необхідну підтримку", – йдеться у повідомленні в Телеграм у суботу ввечері.

За даними відомства, рятувальники також допомагають жителям закривати вибиті вікна, щоб захистити оселі від холоду й негоди, та продовжують працювати на місцях.

Раніше, російські окупанти вранці в суботу, 28 листопада, продовжували атакувати Білу Церкву на Київщині.