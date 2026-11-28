Жінка загинула внаслідок удару російського дрона по двору житлового багатоквартирного будинку в місті Кременчук Полтавської області в суботу, повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

"Унаслідок атаки загинула жінка. Мої співчуття рідним та близьким. На місці розгорнуто оперативний штаб з ліквідації наслідків атаки та допомоги постраждалим", – написав Дяківнич в Телеграм.

Раніше він повідомляв лише про шістьох постраждалих внаслідок удару, п'ятеро з яких було доправлено до лікарні.

"У Кременчуці ворожий БпЛА влучив у двір багатоквартирного житлового будинку. Виникла пожежа на відкритій місцевості та на балконі однієї з квартир. Також пошкоджено скління вікон прилеглих будинків… Травми отримали шестеро людей. П'ятеро з них госпіталізовано. Усім надається необхідна допомога", – написав Дяківнич.