Уповноважений Верховної Ради з прав людини (омбудсман) Дмитро Лубінець повідомив про прибуття на підконтрольну територію з тимчасово окупованих територій 23 громадян України.

"Серед них – люди з тяжкими захворюваннями, обмеженою мобільністю та ті, хто роками залишався в окупації, бо не мав рідних на підконтрольній території, житла або фізичної можливості самостійно подолати складний маршрут. Для багатьох рішення виїхати визрівало місяцями", – написав Лубінець в Телеграм у суботу.

За словами обмудсмана, цього разу люди виїхали з окупованих населених пунктів, зокрема, Луганської та Херсонської областей.

При цьому він зазначив, що люди часто залишаються в окупації не тому, що не хочуть виїжджати, а тому, що "бояться, що через хворобу, вік, відсутність грошей, житла або рідних просто не впораються після повернення".

"Саме тому наша робота не завершується організацією маршруту. Для тих, хто не має де жити, підбирається тимчасове житло. Людей, які потребують невідкладної допомоги, направляють на лікування та реабілітацію. Далі організовується соціальний супровід, відновлення документів, зв'язок із родичами та інша необхідна підтримка", – розповів Лубінець.

Він подякував Міжнародному Комітету Червоного Хреста, Міжнародному благодійному фонду "Карітас України", компанії МХП та її засновнику Юрію Косюку, представникам державних органів, гуманітарних організацій, медикам, соціальним працівникам та всім фахівцям, які були залучені до цього процесу.