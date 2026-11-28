Кількість постраждалих внаслідок російської атаки по Святошинському та Шевченківському районах Києва в суботу зросла до п'яти, загинула одна людина, повідомляє поліція Києва.

"У Святошинському районі внаслідок ворожого удару загинула 47-річна жінка та поранено 17-річного хлопця. У Шевченківському районі постраждали четверо людей, серед них 5-річний хлопчик та троє дорослих віком від 32 до 74 років. Хлопчика та ще одного постраждалого госпіталізували. Двом громадянам медики надали допомогу без госпіталізації", – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у Солом'янському районі уламки ворожого БпЛА впали на двоповерхову адмінбудівлю, внаслідок чого сталося її часткове руйнування. У Шевченківському районі уламки впали на територію дитячого садка, внаслідок чого були вибиті вікна у дитсадку та житловій п'ятиповерхівці поруч. Мер Києва Віталій Кличко повідомляв про одну загиблу жінку в Солом'янському районі та постраждалого 5-річного хлопчина в Шевченківському.

Перед тим у суботу Кличко повідомив про влучання в об'єкт критичної інфраструктури столиці під час атаки окупантів, а також про пожежу автомобілів на заправці через падіння уламків збитого дрона.